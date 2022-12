Man zwaargewond bij schietincident Kinderdijk

Een 74-jarige man uit Overijse (België) is in de nacht van 1 op 2 december bij een schietincident in Kinderdijk zwaargewond geraakt. De man werd in een woning aan de Puntweg getroffen en is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. In de woning was ook een vrouw aanwezig; zij bleef ongedeerd.