Man betrokken bij twee zware verkeersongevallen: celstraf en rijontzegging

In januari 2021 reed de verdachte met een snelheid van tussen de 74 en 87 km/uur over een kruising aan de Molenstraat in Oss, terwijl hij daar maximaal 50 km/uur mocht rijden. Het was op dat moment donker en het regende, waardoor zijn zicht beperkt was. Op hetzelfde moment wilde een fietser het kruispunt oversteken en negeerde daarbij een rood verkeerslicht. De verdachte botste met zijn bestelauto tegen de fietser, die daardoor om het leven kwam. Volgens de rechtbank is er sprake van aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag vanwege de te hoge snelheid van de verdachte.

Nog geen 6 maanden later veroorzaakt de verdachte opnieuw een verkeersongeval. Hij reed op de snelweg A50 ter hoogte van Veghel en raakte daar de achterkant van een auto die voor hem reed, die daardoor over de kop sloeg en in de berm belandde. De bestuurder van die auto liep een gebroken lendenwervel op. Volgens de rechtbank was er sprake van roekeloos rijgedrag. De verdachte had namelijk fors te veel alcohol op en reed met een snelheid van 233 km/uur (198 km/uur toen hij de auto van het slachtoffer raakte).

Ingrijpende en dramatische veranderingen

De verdachte bracht diep en onherstelbaar leed toe aan de nabestaanden van het eerste slachtoffer en ingrijpende en dramatische veranderingen in het leven van het tweede slachtoffer. De rechtbank realiseert zich dat geen enkele straf recht kan doen aan het gemis van de nabestaanden en dat een straf er niet toe kan leiden dat het tweede slachtoffer zal genezen van zijn letsel. Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte eerder een strafbeschikking kreeg voor een forse snelheidsovertreding en dat hij meerdere bekeuringen kreeg voor lichte verkeersovertredingen.

Verder weegt mee dat de verdachte het gesprek is aangegaan met de nabestaanden, dat hij een excuusbrief heeft geschreven aan het tweede slachtoffer en dat hij aangeeft open te staan voor een persoonlijk gesprek met dit slachtoffer na afloop van deze strafzaak. De rechtbank vindt een celstraf van 14 maanden op zijn plaats. Daarvan is 6 maanden voorwaardelijk om de verdachte ervan te weerhouden dat hij opnieuw in de fout gaat. Daarnaast mag hij 5 jaar niet rijden.