10 jaar celstraf geëist voor zedenmisdrijven met 17 minderjarige meisjes

Seksueel contact met zeventien meisjes

Uit onder andere verklaringen, chatgesprekken, foto’s en video’s blijkt dat de verdachte tussen januari 2019 en mei 2021 online seksueel contact heeft gehad met zeventien meisjes tussen de 12 en 16 jaar. Met drie van deze slachtoffers heeft de verdachte in die periode ook fysiek seksueel contact gehad.

Grooming

In de visie van het OM kan worden bewezen dat de verdachte online contact zocht met zijn minderjarige slachtoffers. Hier won hij hun vertrouwen, met als doel om af te spreken en seksueel contact te hebben. Dit wordt ook wel grooming genoemd. Via Instagram, Whatsapp en Snapchat zette hij de meisjes aan om naaktfoto’s en video’s van zichzelf te maken en naar hem te versturen. Daarbij gaf de verdachte zijn slachtoffers ook de opdracht om seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten.

Kinderporno

Door het aanzetten van minderjarigen tot het maken van seksuele foto’s en video’s heeft de verdachte zich, volgens het OM, niet alleen schuldig gemaakt aan ontucht, maar ook aan het vervaardigen van kinderporno. Dit deed hij ook door zelf on- en offline opnames te maken van het seksuele contact met zijn slachtoffers. Uit het dossier blijkt ook dat de verdachte deze opnames heeft verspreid.

Honderden kinderpornografische foto's op telefoon

Daarnaast zijn er op de telefoon van de verdachte honderden kinderpornografische foto’s en video’s aangetroffen. Gezien de frequentie en de hoeveelheid is volgens de officier van justitie bewezen dat de verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het vervaardigen en bezitten van kinderporno.

Lange gevangenisstraf

De gevolgen van de strafbare feiten zijn groot en dat rekent het OM de verdachte zwaar aan. “Puur uit eigen belang en enkel en alleen voor zijn eigen lust heeft de verdachte een groot aantal jonge meisjes beschadigd”, vertelt de officier van justitie. “Hij heeft ernstig misbruik gemaakt van hun jeugdigheid, onervarenheid en kwetsbaarheid.”

'Grote kans dat verdachte opnieuw de fout in zal gaan'

In de visie van het OM is er een grote kans dat verdachte opnieuw de fout in zal gaan, maar omdat de verdachte niet heeft meegewerkt aan een persoonlijkheidsonderzoek hebben de deskundigen geen behandeladvies kunnen geven. “Het Openbaar Ministerie rekent ook deze weigering verdachte aan”, aldus de officier van justitie. “De bescherming van de maatschappij vraagt hierom om een nog forsere gevangenisstraf.” In totaal eist het OM 10 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de verdachte.