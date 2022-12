Man aangehouden op verdenking van aanranding en het maken van kinderporno

Eerder deze week heeft het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de Eenheid Rotterdam een 26-jarige man uit Piershil aangehouden. De verdachte was op social media actief onder een schuilnaam en zette tientallen minderjarige meisjes in heel Nederland aan tot het uitvoeren van seksuele handelingen die hij op beeld vastlegde. Dit vond plaats tussen november 2018 en juni 2022.

De politie kwam de de verdachte op het spoor toen een politie-analist een verontrustende trend waarnam in binnenkomende aangiftes bij de verschillende zedenafdelingen van de politie. Uit verschillende aangiftes bleek dat deze man onder valse naam, onder andere via Snapchat, in contact met minderjarige meisjes kwam. Na chatcontact werden de slachtoffers door de verdachte bedreigd en gedwongen om voor de camera seksuele handelingen te verrichten. Vervolgens werd door de verdachte dat beeldmateriaal gebruikt om de slachtoffers af te persen.