Auto van de weg af door ongeval N33 bij Rolde

Een bestuurder uit het Utrechtse Nieuwegein raakte maandag op de N33 bij Rolde op onverklaarbare wijze de achterkant van een vrachtwagen uit Ederveen die op weg was naar Kiel-Windeweer om zijn vracht veevoer te lossen.

In de rondte getold

De bestuurder van de auto, die eerst nadat hij de vrachtauto had geraakt een keer in de rondte tolde, kwam net voor het begin van de vangrail tegen een boom tot stilstand.

Niet naar ziekenhuis

Na een eerste onderzoek in de ambulance bleek opname niet nodig te zijn en kon de man zijn weg vervolgen naar Delfzijl met een taxi. Zijn auto kreeg een WOK aantekening (wacht op keuring). Het verkeer op de N33 werd tijdelijk over één rijbaan geleid. De vrachtwagen had lichte schade aan de achterbumper en kon zijn weg vervolgen.