Man (77) aangehouden in onderzoek naar schietincident Kinderdijk

Op 5 december, einde middag is in Limburg een 77-jarige man uit Alblasserdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Kinderdijk. Daarbij raakte in de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 december, een 74-jarige man ernstig gewond. Zijn toestand is nog altijd onveranderd. Een groot team van rechercheurs onderzoekt sindsdien wat zich die nacht precies heeft afgespeeld in de woning aan de Puntweg.