Actie tegen wildlife crime

Alert bij aankoop

Uit de Nederlandse deelname dit jaar aan operation Thunder blijkt dat veel consumenten niet weten dat ze illegale producten bezitten. Ze hebben zich niet verdiept in regels over het kopen en meenemen van beschermde dieren of planten of producten daarvan. Consumenten weten daarnaast vaak ook niet dat ze producten hebben van dieren of planten die beschermd zijn. “Pas daarom altijd op als u dierlijke of plantaardige producten uit het buitenland meeneemt of online bestelt”, zegt Jamie Bouhuys van de NVWA. “Dat een bepaald product in het land van herkomst te koop is, wil niet zeggen dat het op een legale manier verkregen is en het zo maar meegenomen of geïmporteerd kan worden. Het is vaak ook erg lastig om aan een product te zien dat er beschermde dieren of planten in zijn verwerkt.” Mensen worden zo, vaak onbedoeld, onderdeel van de illegale handel in dieren en planten. Op de website van de NVWA staat informatie hierover.

Risico's en aanpak wildlife crime

De illegale handel in beschermde plant- en diersoorten of producten ervan vormt een serieuze bedreiging voor de wereldwijde biodiversiteit. Dieren en planten worden illegaal in het wild gevangen of geplukt en levend, dood of verwerkt in producten naar landen over de hele wereld gesmokkeld. Bovendien is het dierenwelzijn in het geding en is er een risico op de import van planten- en dierziektes. Illegaal in het wild gevangen vogels kunnen bijvoorbeeld vogelgriep met zich meebrengen. Ook kan het illegaal importeren van vlees van in het wild gevangen dieren behoorlijke risico’s met zich meebrengen voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid.

Welke dieren en planten internationaal beschermd zijn en onder welke voorwaarden ze verhandeld mogen worden, is vastgelegd in de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Daarnaast kunnen er ook extra nationale beschermingsregels gelden. Naast de legale handel is er ook een grote illegale markt. Met deze vorm van criminaliteit is internationaal veel geld gemoeid. Wildlife crime gaat vaak gepaard met fraude, corruptie, bedreiging en geweld.

De NVWA, Politie en de Douane werken bij de aanpak van wildlife crime nauw samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze organisaties bestrijden gezamenlijk wildlife crime het hele jaar door. Overtredingen worden via het bestuursrecht of strafrecht aangepakt.