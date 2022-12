Gasverbruik Nederland in juli tot en met oktober met 17% gedaald

Nederland heeft in de periode juli tot en met oktober 7,3 miljard kubieke meter aardgas verbruikt. 'Dat is 17 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar', zo meldt het CBS donderdag.

Gasvoorraad hoger dan Europese norm

'Ook werd meer gas ingevoerd, waarbij de invoer van vloeibaar gas bijna verdubbelde. De gasvoorraad van Nederland was eind oktober hoger dan de Europese norm', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Hoge aardgasprijzen

De daling van het aardgasverbruik in de periode juli tot en met oktober 2022 komt onder andere door de hoge aardgasprijzen. Sinds augustus geldt een vrijwillige besparingsnorm. EU-landen hebben afgesproken om vanaf augustus 2022 minimaal 15 procent te besparen op het historisch verbruik oftewel het gemiddelde gasverbruik van de laatste vijf jaar. Het gasverbruik van Nederland lag in de periode augustus tot en met oktober 2022 ruim 30 procent lager dan het historisch verbruik van de afgelopen vijf jaar (2017-2021).

Gasverbruik grote industriële bedrijven gedaald

In de periode juli tot en met oktober 2022 verbruikten vooral grote industriële bedrijven minder aardgas (-26 procent). De hoge aardgasprijs was een belangrijke oorzaak. Vooral bedrijven in de aardolie-industrie en de chemische industrie verbruikten minder. Gascentrales verbruikten in dezelfde periode juist meer (+30 procent).

Bijna verdubbeling invoer vloeibaar aardgas

In de periode juli tot en met oktober 2022 is meer aardgas (+15 procent) ingevoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Het ging vooral om meer vloeibaar aardgas (+192 procent). Dit LNG (liquefied natural gas) wordt met schepen aangevoerd, voornamelijk vanuit de Verenigde Staten (52 procent van het totaal) en Rusland (16 procent van het totaal). Een belangrijke oorzaak is de ingebruikname van de LNG-terminal voor de kust van de Eemshaven. Een derde van de totale invoer is vloeibaar aardgas.

Minder gasimport maar meer gasexport

In de periode juli tot en met oktober 2022 werd minder gasvormig gas ingevoerd, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vooral vanuit Noorwegen nam de import sterk af met 5 miljard m3 (-55 procent). De export van aardgas is in de maanden juli tot en met oktober gestegen (+6 procent), vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Er werd vooral meer gasvormig aardgas uitgevoerd naar Duitsland (+47 procent).

Gasvoorraden voldoen aan Europese norm

Eind oktober 2022 was voldoende gasvormig gas (91 procent) en vloeibaar gas (71 procent) op voorraad om te voldoen aan de EU-norm. Ondanks minder gaswinning (0,7 miljard m3) en de hoge gasprijzen, zijn de opgeslagen voorraden met ruim 4,4 miljard m3 toegenomen, in vergelijking met oktober vorig jaar. Door meer aardgas te importeren en minder te exporteren, en door een lager gasverbruik, werd meer aardgas opgeslagen in de gasvoorraden. De gasvoorraad van Nederland voldoet aan de norm van de Europese Unie, een gasopslag die voor minimaal 80 procent gevuld is. Voor gasvormig gas was de opslag voor 91 procent gevuld, voor vloeibaar gas met 71 procent.