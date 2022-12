Bagels & Beans Hoofddorp verhuist… 50 meter!

Verbouwing winkelcentrum

Sinds maart dit jaar staat Vier Meren in de steigers. Na de verbouwing is het niet langer een gewoon winkelcentrum, maar een fullservicecentre: een plek voor je dagelijkse boodschappen, funshopping, genieten, gezondheid en ontspanning. Met uitzondering van die eerste twee kunnen bezoekers voor al deze zaken terecht bij de nieuwe Bagels & Beans. Want wat is een betere manier om je vrije tijd te besteden dan met een rijkelijk belegde bagel en een cappuccino of verse gemberthee, terwijl je geniet van de ontspannen, typische sfeer waar Bagels & Beans om bekendstaat?

Volledig nieuw interieur

Negen jaar geleden opende bagelbaas Pakhang Chau de huidige locatie, eigenlijk meer een winkelunit dan een winkel. De verhuizing naar een volledige winkelruimte is daarmee tegelijk een uitbreiding. ‘Onze nieuwe locatie is groter, dus we kunnen meer gasten blij maken. We krijgen een compleet nieuw interieur, helemaal in bagelstijl, tot de espressomachine aan toe.’ Het vernieuwde Vier Meren belooft een bijzondere plek te worden en Pakhang kijkt uit naar de opening van de nieuwe locatie.

15 december nieuwe winkel open

Op 11 december gaan de deuren van Marktlaan 194 definitief dicht en vanaf donderdag 15 december verwelkomt Pakhang zijn gasten op Marktlaan 120a.