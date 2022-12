Verdachte hacken ForumApp meldt zich bij politie

Geen hechtenis

'Er zijn geen gronden om de man langer vast te houden en voor te geleiden bij de rechter-commissaris. Hij is daarom gisterenmiddag op last van de officier van justitie na verhoor heengezonden. Hij blijft wel verdachte', aldus het OM. In zijn verhoor bij de politie heeft de verdachte openheid van zaken gegeven. Hij is niet eerder voor soortgelijke feiten met politie en justitie in aanraking geweest. De politie verricht verder onderzoek en na afronding daarvan neemt het OM een vervolgbeslissing.

Aangifte hacken

Op maandag 5 december deed advocaat Spong namens Forum voor Democratie aangifte van het hacken van de computersystemen van de FVD. Door het hacken van de systemen kreeg de verdachte toegang tot de ledenadministratie van de partij.