Twee gewonden bij ernstig ongeval met bouwkraan in Utrecht

Maandagmiddag even voor 12.45 uur zijn twee personen gewond geraakt bij een ernstig ongeval met een bouwkraan aan de Maliebaan in Utrecht. Dit meldt de Veiligheidsregio Utrecht maandagmiddag.

Bekneld

'Twee personen zijn onder de last van de hijskraan terecht gekomen en raakten bekneld. Zij zijn bevrijd door een specialistisch team van de brandweer en door de medewerkers van de ambulancedienst onderzocht en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.

Kraan tegen gebouw gevallen

Bij het hijsen ging het mis en kwam een betonplaat naar beneden. De giek van bouwkraan kwam naar beneden en deze viel hierdoor en beschadigde daarbij een gebouw in aanbouw

Onderzoek

Via de Arbeidsinspectie en Bouw-en Woningtoezicht wordt onderzoek naar de oorzaak gedaan en hoe de kraan kan worden geborgen. Daarnaast wordt bekeken hoe het gebouw weer stabiel kan worden gemaakt. De slachtoffers maken het naar omstandigheden goed. Wat hun precieze letsel is, is niet bekend.