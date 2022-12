Marine krijgt nieuwe antischeepsraketten

De luchtverdedigings- en commandofregatten (LC-fregatten) krijgen nieuwe antischeepsraketten. In de Naval Strike Missile (NSM) is een vervanger gevonden voor de huidige Harpoon-antischeepsraket. Defensie ondertekende vandaag een overeenkomst met de Noorse leverancier Kongsberg, die de nieuwe raketten naar verwachting vanaf 2025 levert.

De LC-fregatten zijn op dit moment uitgerust met Harpoon-raketten. Deze zijn in te zetten tegen schepen over de middellange afstand. Gezien de leeftijd is het systeem aan vervanging toe. Hiervoor was een vervangingstraject opgestart, waarbij samen met TNO verschillende kandidaten zijn geanalyseerd. De NSM kwam er als beste uit.

Moderner en groter bereik

Het NSM-raketsysteem heeft verschillende voordelen ten opzichte van de Harpoon. Het bereik is veel groter en de raket gebruikt een geavanceerde infraroodzoekkop. Daarmee is het doelwit makkelijker te herkennen, is de raket preciezer en wordt de kans op onbedoelde schade verkleind. Verder is de raket moeilijk te detecteren door vijandelijke schepen door het gebruik van stealth eigenschappen.

Bijkomende voordeel is dat verschillende NAVO-partners zoals Canada, Duitsland, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het systeem ook hebben geselecteerd. Dit komt de samenwerking ten goede en kan in de toekomst bijvoorbeeld voor schaalvoordelen zorgen, door gezamenlijke inkoop.

NAVO-vlootverbanden

De LC-fregatten van De Zeven Provinciën-klasse zijn in staat om een vlootverband te beschermen tegen vijandelijke dreigingen uit de lucht. De fregatten worden veelvuldig ingezet in NAVO-vlootverbanden. Zo is Zr.Ms. Tromp momenteel het vlaggenschip van de Standing NATO Maritime Group 1, dat heel 2022 onder Nederlandse leiding staat.