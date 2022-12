Politie voorbereid op WK-wedstrijden

Eerdere vreugdefeesten na WK-wedstrijden van het Marokkaanse voetbalelftal liepen in meerdere steden uit op rellen. 'Met nog twee wedstrijden in het vooruitzicht bereidt de politie zich op alle scenario’s voor. De politie hoopt vooral dat de sfeer goed blijft en de fans zich rustig houden', zo laat de politie woensdag weten.

Honderden agenten ingezet

Na de WK-wedstrijden van Marokko moest de politie op enkele plaatsen stevig ingrijpen. Onder de feestvierders hebben zich toen groepen gemengd die uit waren op een confrontatie met de politie en daarbij met zwaar explosief vuurwerk en stenen gooiden. In voorbereiding op de wedstrijd Frankrijk-Marokko en de wedstrijd daarna (derde-vierde plek of finale) zet de politie daarom in het hele land honderden agenten in om de “derde helft” in goede banen te leiden.

Hulp uit de gemeenschap

De politie hoopt vooral dat de sfeer na de wedstrijden goed blijft en dat fans hun feest ongestoord kunnen vieren. Daartoe krijgt de politie in verschillende steden hulp van jongerenwerkers en van de Marokkaanse gemeenschap, waar buurtvaders en -moeders voor en na de wedstrijd toezicht houden. De politie maakt daarnaast gebruik van het netwerk rond wijk- en jeugdagenten.

Inzet bij eerdere WK’s

Het is niet voor het eerst dat de politie zich op deze manier voorbereidt op voetbalwedstrijden. Bij de wedstrijden van Nederland op het WK in 2010 en 2014 was de politie-inzet mogelijk nog groter dan bij dit WK. Deze inzet komt in een periode waarin de politie zich opmaakt voor de grootste operationele inzet van het jaar: oud en nieuw. En dat na een jaar waarin de politie al talloze demonstraties heeft gefaciliteerd en sommige moest begrenzen. Al die inzet betekent ook dat ander politiewerk soms moet blijven liggen, dat aangiftes iets langer op zich kunnen laten wachten en dat de politie mogelijk minder zichtbaar is in de wijk. Politiewerk is voortdurend keuzes maken, zoals bij dit WK Voetbal.