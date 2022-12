Gewonde bij ongeval in Gieten

Tussen Gieten en Gieterveen is zaterdag de bestuurder van een auto gewond geraakt bij een ongeval.

De man reed over de Zandvoort en is volgens eigen verklaring door de gladheid van de weg geraakt en na een koprol in een weiland tot stilstand gekomen.

Brandweer en ambulancedienst hebben de automobilist uit de auto gehaald. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.