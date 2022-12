Jongen (15) crasht met gestolen wagen

Een 15-jarige jongen uit Heerhugowaard die in een gestolen auto reed is aangehouden na een wilde achtervolging tussen Enkhuizen en Lelystad. De auto was een aantal dagen eerder als gestolen opgegeven na een woninginbraak.

De auto kwam onder de aandacht van de politie toen het Automatic Number Place Recognition (ANPR)-systeem, dat kentekens registreert, de gestolen auto registeerde op de N307. De politie ging direct op de melding af. De bestuurder van de gestolen auto negeerde een stopteken, waarop een tweede politieauto het gestolen voertuig probeerde klem te rijden.

De bestuurder wist te ontkomen en ging er met zeer hoge snelheid vandoor. Hierop begon een achtervolging. Ondanks de gladheid reed de bestuurder met zeer hoge snelheid richting de stad, waarbij hij schade maakte aan een wegafzetting. Uiteindelijk verloor de bestuurder in een woonwijk de controle over het stuur en reed hij een tuin op de Schermer in Lelystad in.

De achtervolging ging daarna te voet verder. Een aantal tuinen verder wisten agenten de verdachte aan te houden. De verdachte zit vast en de auto is in beslag genomen.