Door de Corona crisis zijn we steeds ongezonder gaan leven

Tijdens de Corona crisis zou het voor onze gezondheid en weerbaarheid tegen Corona verstandig zijn geweest om zo gezond mogelijk te leven. Een gezonde leefstijl versterkt immers je immuunsysteem en dat is nou precies wat je nodig hebt wanneer je ziektes wilt tegengaan. Helaas had de Corona crisis het tegenovergestelde effect; we hebben er juist een ongezonde leefstijl aan overgehouden en deze trend lijkt zich ook na de crisis te hebben voortgezet.

Effecten van Corona crisis zetten zich voort

Uit onderzoek is gebleken dat de Corona crisis op mentale alsmede de fysieke gezondheid grote schade teweeg heeft gebracht. Op gebied van gezondheid heeft de Corona crisis het volgende opgeleverd:

- Mensen zijn minder gaan bewegen

- Rokers zijn meer gaan roken

- Er wordt ongezonder gegeten

- Alcohol- en drugsgebruik zijn toegenomen

- Meer schermtijd

Na de pandemie is dit zo gebleven, dit is zeer problematisch.

Roken

Tijdens de Corona pandemie kwam naar voren dat mensen die roken en te zwaar zijn meer kans hebben op een besmetting en vervolgens ernstig ziek kunnen worden. De cijfers omtrent roken leken voor Corona te dalen. De afgelopen jaren zijn er allerlei gratis hulpmiddelen die je kunnen helpen te stoppen met roken. Er wordt zelfs professionele hulp geboden vergoed vanuit de basisverzekering. Na Corona was er echter een stijging in de mate van roken te zien.

Overgewicht

Het blijkt dat 30% van de Nederlanders na de Corona crisis is aangekomen. De oorzaak hiervoor ligt deels aan de Corona maatregelen. Er waren minder mogelijkheden om te sporten en bewegen. Tevens heeft er zich een verandering voorgedaan in het voedselpatroon, dit patroon heeft zich voortgezet na de Corona pandemie en is erg zorgwekkend. Inmiddels kampt 50% van de Nederlanders met overgewicht. Begin dit jaar heeft het ministerie van volksgezondheid een medicijn goedgekeurd dat afvallen makkelijker maakt. Dit medicijn, genaamd Saxenda, is alleen op recept verkrijgbaar bij een dokter. Het overgewicht probleem in Nederland kan hopelijk door dit medicijn flink worden aangepakt.

Verveling verdrijven

Tijdens Corona was er niet veel mogelijk qua activiteiten. De verveling sloeg toe met als gevolg meer alcohol- en drugsgebruik en meer gokverslavingen. Dit probleem is vooral onder jongeren gemeten. Door preventiemodellen aan te bieden op scholen hoopt de overheid dit probleem aan te kunnen pakken.

Meer schermtijd

Thuiswerken heeft ervoor gezorgd dat face2face contact minimaal werd en we elkaar bijna alleen nog digitaal spraken. Nog nooit was er zoveel schermtijd. Gelukkig is dit probleem door het wegvallen van de maatregelen minder geworden en kunnen we weer vanaf onze kantoorplek werken en meetings in real life bijwonen. Het schermtijd probleem is eigenlijk langzamerhand vanzelf verdwenen.