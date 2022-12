Geld terug voor ongebruikte misleidende Fletcher hotelvouchers

Op aandringen van de Consumentenbond geven DPG Media en SocialDeal geld terug voor ongebruikte hotelvouchers van Fletcher. De Consumentenbond vindt de vouchers die deze bedrijven verkopen misleidend. In advertenties overdrijft hotelketen Fletcher het aanbod, verstopt het bijkomende kosten en zijn de vouchers amper in te wisselen.

Een Fletcher-voucher is volgens de advertenties in te wisselen voor een overnachting voor 2 personen bij ruim 100 hotels. Daarbij staan foto’s van karakteristieke luxehotels. Maar zonder bijbetaling zijn de vouchers alleen te gebruiken bij 21 sobere hotels. En daarbij duiken dan ook nog allerlei onvermijdbare kosten op, zoals reserveringskosten (€5) en niet nader uitgelegde ‘taks’ (€6).

Consumenten klagen er vooral over dat de vouchers lastig te verzilveren zijn. De Consumentenbond nam de proef op de som en probeerde in november vouchers in te wisselen. Zonder vouchers zijn bij de aangesloten hotels gemiddeld 26 nachten te boeken. Maar met voucher zijn dat er gemiddeld nog maar 8. En nooit een vrijdag- of zaterdagnacht. Sommige hotels accepteerden helemaal geen voucher.

Uiteenlopende reacties

De Consumentenbond confronteerde de 2 grootste verkopers van de vouchers. DPG Media, die de vouchers verkocht via de AD Webwinkel en Libelle, stopte daarop direct met de advertenties, schrapt de reserveringskosten en verlengt de vouchers die dit jaar zouden verlopen. SocialDeal vindt dat hen niets te verwijten valt wat betreft de onvermijdbare kosten en ontkent te misleiden. De aanbieder beloofde wel passende foto’s te gaan gebruiken, maar gebruikt tot nu toe nog steeds beeld van een luxehotel.

Toezichthouder in actie

Fletcher zelf beschouwt het onderzoek als een momentopname en ziet weinig klachten. De hotelketen beweert dat er voldoende beschikbaarheid is en schrapt de onvermijdbare kosten niet. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Schandalig. Wij hebben onze bevindingen voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en die herkent de problemen. In 2012 tikte de ACM Fletcher al eens om dezelfde redenen op de vingers. Het bedrijf beloofde toen beterschap, maar daar lijkt weinig van terecht te zijn gekomen.’ Vanwege de huidige klachten roept de ACM Fletcher weer ter verantwoording.

Geld terug

Consumenten met een ongebruikte voucher kunnen hun geld terugvragen van SocialDeal (klantenservice@socialdeal.nl) of DPG Media (webwinkel-beheer@dpgmedia.nl). Daarvoor moeten ze verwijzen naar de afspraak met de Consumentenbond en hun vouchernummer meesturen. Ze hebben recht op terugbetaling in geld tot 3 jaar na aankoop.