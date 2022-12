Twee doden en twee gewonden bij schietincident woning Brunssum

In een woning aan de Koolhofstraat in Brunssum vond dinsdagavond een schietincident plaats. Hier zijn twee personen te komen overlijden. Dit meldt de politie.

Slachtoffers meisje (14) en man (39)

Een van de dodelijke slachtoffers is de 14-jarige bewoonster van de woning. Een tweede dodelijk slachtoffer is in het ziekenhuis te komen overlijden aan zijn verwondingen. Het betreft een 39-jarige man uit de gemeente Heerlen.

Melding schietincident

Dinsdagavond rond de klok van 22:00 uur ontving de meldkamer van de politie een melding over een schietincident aan de Koolhofstraat in Brunssum. In de betreffende woning troffen agenten vier slachtoffers aan, waarvan een dodelijk, twee zwaargewond en een gewond. De drie gewonde slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over wat er zich in deze woning heeft afgespeeld. De politie doet in de woning én omgeving forensisch en tactisch onderzoek. Ook een buurtonderzoek wordt uitgevoerd. De relatie tussen de slachtoffers is een van de onderdelen van dit onderzoek.