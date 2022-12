3 tips voor het worden van een bekwame verkeersregelaar

Als verkeersregelaar ben je bevoegd om het verkeer aanwijzingen te geven. Het verkeer is dan ook verplicht om deze aanwijzingen op te volgen. Een verkeersregelaar is dus erg belangrijk voor de doorstroom van het verkeer.

Tips

Maar hoe wordt je nou een goede verkeersregelaar? Met deze 3 tips vertellen we je hoe jij de baas van de weg wordt!

Tip 1: sta sterk in je schoenen

Geen dag is hetzelfde in het verkeer. Daarom moet je in veel verschillende situaties kunnen inschatten wat op dat moment juist is om te doen. Dit maakt het werk leuk en uitdagend, maar het is wel belangrijk dat het goed wordt uitgevoerd. Natuurlijk is het niet erg als je een keer een foutje maakt. Het is alleen belangrijk dat je weet hoe je met fouten om moet gaan en ervan kunt leren. Sta jij sterk genoeg in je schoenen en kun je handelen in variërende situaties? Dan kun je een prima verkeersregelaar worden!

Tip 2: wees goed voorbereid op de weersomstandigheden

Het werk als verkeersregelaar is in principe altijd buiten. Je krijgt dus te maken met verschillende weersomstandigheden. De ene keer schijnt de zon. De andere keer regent het pijpenstelen. Check dus altijd het weer voordat je een dienst moet gaan draaien. Geven ze regen op? Trek een regenpak aan! Wordt het een zomerse snikhete dag? Kleed je luchtig! Dit klinkt misschien logisch, maar als je je werkkleding goed afstemt op het weer kun je automatisch beter je werk uitvoeren. Je zult namelijk een stuk lekkerder in je vel zitten tijdens je dienst. Hierbij is het wel belangrijk dat je je blijft houden aan de voorschriften voor verkeersregelaarskleding. Je moet tenslotte wel veilig en herkenbaar blijven voor het verkeer!

Tip 3: neem de opleiding serieus

Je kunt werken zonder diploma als verkeersregelaar. Wel is het zo dat je je aanstellingspas moet halen om officieel bevoegd verkeersregelaar te worden. In principe kan iedereen zijn aanstellingspas halen zonder diploma. Je kunt een 3-daagse opleiding volgen om je aanstellingspas te halen. Deze opleiding bestaat uit 1 theoriedag en 2 praktijkdagen. Aan het eind van deze opleiding ga je praktijkexamen doen waarbij een politieagent en een verkeersspecialist jou beoordelen. Het is goed te doen om je aanstellingspas te halen, mits je je best doet en goed oplet. Luister goed naar wat je docent je probeert aan te leren en neem zijn/haar feedback serieus. Dan zul je zeker weten slagen!

Sterk in je schoenen staan, goed voorbereiden op het weer en de opleiding serieus nemen. Deze drie dingen gaan je zeker helpen om een goede verkeersregelaar te worden. Ben jij klaar voor de uitdaging?