Man (43) aangehouden na vondst 7 vuurwapens en 3 handgranaten in woning

Een man uit Spijkenisse is door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau nadat agenten vuurwapens en handgranaten vonden in zijn woning aan de Beethovenstraat. 'Ook in zijn bedrijfspand waren spullen aanwezig die daar niet hoorden', zo meldt de politie vrijdag.