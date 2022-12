Nog 5 dagen voor overstappen van zorgverzekering: meeste mensen stappen nu pas over

Nog even snel overstappen van zorgverzekering vóór het nieuwe jaar in gaat. Veel consumenten doen dit en wachten echt tot de allerlaatste dagen. “Het is in de laatste week van december altijd 4 tot 5 keer zo druk met mensen die hun zorgverzekering vergelijken en overstappen dan in de weken daarvoor”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

Meer overstappers dan voorgaande jaren verwacht

Normaal gesproken stapt ongeveer 6 tot 7 procent van de Nederlanders over van zorgverzekering, maar Geld.nl verwacht dat het er dit jaar veel meer zijn. “De afgelopen weken waren elke dag duizenden mensen aan het vergelijken voor hun zorgverzekering voor 2023”, zegt Bulthuis. “We hadden het daarmee twee keer zo druk als voorgaande jaren.”

Dat mensen juist nu zoveel vergelijken en overstappen van zorgverzekering, komt volgens haar doordat de premies in 2023 fors zijn gestegen. “Mensen gaan hierdoor per 1 januari elke maand ongeveer 10 procent meer betalen voor hun zorgverzekering. Daar komt nog eens bovenop dat de boodschappen duurder worden en de energiekosten stijgen. Hierdoor is besparen op de zorgverzekering voor veel mensen simpelweg een noodzaak.”

Keuzes die overstappers maken

De afgelopen weken berichtte Geld.nl al over de trends die ze zagen in de keuzes die overstappers maken voor hun zorgverzekering. Hieruit blijkt dat mensen zoeken naar manieren om de premie van de zorgverzekering te verlagen. Zo kiezen mensen vaker voor een hoger eigen risico. In 2023 verhoogd 37,47 procent van de mensen het eigen risico. Dat was in 2022 nog maar 28,78 procent.

Daarnaast sluiten mensen iets vaker één of meer aanvullende zorgverzekeringen af bovenop hun basisverzekering, maar kiezen daarbij juist voor een beperktere dekking. “Door bijvoorbeeld maar 6 behandelingen fysiotherapie te verzekeren in plaats van 9 bespaar je toch al snel bijna honderd euro per jaar”, zegt Bulthuis.