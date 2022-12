Vrouw uit Arnhem veroordeeld voor veroorzaken gasexplosie woning

Dinsdag heeft de rechtbank Gelderland in Zutphen een 56-jarige vrouw veroordeeld voor het veroorzaken van een ontploffing in haar woning in Arnhem. 'De vrouw krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden opgelegd', aldus de rechtbank.

Levensgevaar

De vrouw bracht op 4 augustus 2020 gas in aanraking met vuur, waardoor er een explosie in haar woning in Arnhem ontstond. Hierdoor ontstond levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor buurtbewoners. Ook raakten de woning van de vrouw zelf en de auto van een buurman beschadigd.

Gevoelens van angst en onveiligheid

Volgens de rechtbank maakte de vrouw zich schuldig aan een ernstig feit dat vanwege het gevaarzettende karakter ervan gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakt. De vrouw mag van geluk spreken dat de gevolgen niet nog verstrekkender zijn geweest.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De vrouw is door een psycholoog en psychiater onderzocht en verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De rechtbank houdt hiermee rekening bij het opleggen van de straf.

Bijzondere voorwaarden

De vrouw hoeft de opgelegde gevangenisstraf van 15 maanden niet uit te zitten als zij zich houdt aan de bijzondere voorwaarden die de rechtbank heeft opgelegd. Deze voorwaarden houden in dat ze zich moet laten behandelen en dat ze moet verblijven in een instelling voor beschermd wonen.

Meer dan 2 jaar geleden

De straf die de rechtbank oplegt is anders dan de gevangenisstraf van 6 maanden en een tbs-maatregel met voorwaarden die de officier van justitie eiste. Dit komt omdat de rechtbank er bij de strafbepaling rekening mee houdt dat de explosie inmiddels meer dan 2 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De vrouw liep daarnaast zelf forse brandwonden op. Ook zit ze inmiddels op een voor haar goede plek met begeleiding en hulpverlening. Verder is er in de afgelopen 2 jaar geen sprake van delictgedrag geweest.