Twee gewonden bij ernstig verkeersongeval Zuidwolde

Auto tegen boom

Naast brandweer, twee ambulances, politie werd ook het Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen die per auto naar de locatie kwamen. Op de Slagenweg was een auto tegen een boom gereden. Onbevestigde berichten melden dat de auto hoogst waarschijnlijk van de N48 is afgekomen.

Ziekenhuis

De brandweer heeft de twee inzittende uit de auto kunnen bevrijden en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Beiden slachtoffers zijn vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie stelt een onderzoek in naar de precieze toedracht van het ongeval.