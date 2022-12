Aantal gemeenten daalt tot 342 op 1 januari 2023

Op 1 januari 2023 telt Nederland 342 gemeenten, drie minder dan een jaar eerder. Vier gemeenten verdwenen en één gemeente is ontstaan. In de provincie Zuid-Holland gaan de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samen in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. De gemeente Weesp is al op 24 maart 2022 bij de gemeente Amsterdam gevoegd. Dit meldt het CBS.

Van de vier verdwijnende gemeenten bestonden er drie al voor 1830. Weesp was een zelfstandige gemeente tot aan de toevoeging aan Amsterdam. In Brielle en Hellevoetsluis was, met uitzondering van enkele (grens)wijzigingen met naburige gemeenten, tot op heden geen sprake van grote veranderingen. De gemeente Westvoorne ontstond in 1980 doordat de gemeenten Oostvoorne, Rockanje en Rozenburg samengingen.

Dalende trend aantal gemeenten

Het aantal gemeenten in Nederland daalt al jaren. Sinds begin jaren tachtig is het aantal gemeenten meer dan gehalveerd van 809 tot 342. Kleinere gemeenten gaan samen of worden toegevoegd aan grotere gemeenten.