Grote brand verwoest Veghelse Kerk

In een kerkgebouw naast de Lambertuskerk aan De Hermey in Veghel is zaterdagavond een zeer grote brand uitgebroken.

Bij aankomst van de brandweer stond een groot deel van het pand in brand. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat niet veel later de vlammen uit het dak kwamen. Het pand kan als verloren worden beschouwd. De toedracht is niet bekend.

Opgeschaald naar zeer grote brand

Kort na de jaarwisseling werd de brand in het kerkgebouw aan de Meester van Coothstraat in Veghel gemeld. Het kerkgebouw staat achter de St. Lambertuskerk en is door de brand volledig verwoest. De brandweer werd rond 0.10 uur gealarmeerd en schaalde op tot zeer grote brand. Er werden 5 blusvoertuigen, 2 hoogwerkers, 1 ladderwagen en 2 waterwagens ingezet. Ook werd het zogeheten groot watertransport ingezet.

Water uit de rivier naar kerk getransponteerd

Vanuit rivier de Aa werden grote hoeveelheden bluswater naar de brandende kerk getransponteerd. De politie had de handen vol om het massaal toegestroomde publiek op afstand te houden en ervoor te zorgen dat brandweereenheden vrije doorgang hadden. Vermoedelijk is vuurwerk de oorzaak van de brand, aldus de brandweer. Vanwege de harde wind was het vliegvuur een extra gevaar, brandweerlieden controleerde extra in de omgeving dat er geen nieuwe brandjes ontstonden. Er raakte gelukkig niemand gewond.