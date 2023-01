Nederlandse marine onderschept ruim 1.000 kilo drugs

Het marineschip Zr.Ms. Holland sloot het jaar 2022 af met nog eens 2 drugsvangsten in het Caribisch gebied. 'Afgelopen week onderschepte het ruim 1.000 kilo drugs. In totaal onderschepten de stationsschepen in 2022 ruim 35.000 kilo', zo meldt het ministerie van Defensie.