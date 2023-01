Jaarwisseling: meerdere agenten gewond, geen massale ordeverstoringen

Korpschef Henk van Essen blikt terug op een intensieve avond en nacht: ‘De vuurwerktraditie is er één geworden waarbij er elk jaar collega’s blijvende gehoorschade en ander letsel oplopen. Ik maak me daar kwaad over. We moeten als samenleving nadenken over betere manieren om het nieuwe jaar in te luiden.’

De politie moest afgelopen nacht te vaak in actie komen om hulpverleners te assisteren bij bijvoorbeeld het blussen van branden. Ook waren er veel kleinere ongeregeldheden, waarbij kort ingrijpen vaak volstond. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht, vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Van Essen: ‘De veiligheid van burgers en van hulpverleners staat bij ons optreden voorop. Dat collega’s zijn gehinderd en belaagd terwijl zij anderen proberen te beschermen, is onverteerbaar.’

Ziekenhuis

Bij meerdere incidenten in de Eenheid Den Haag, raakten meer dan tien politieagenten gewond. Een aantal van hen moest naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Ook in Helmond moesten dienders naar het ziekenhuis, na belaagd te zijn met knalvuurwerk. Een van hen liep gehoorschade op. Verdachten zijn aangehouden. Ook in onder meer Zeist, Geleen en Breda werden politie en brandweer met zwaar vuurwerk bestookt.

Inzet ME

Grote ordeverstoringen konden worden voorkomen, onder meer door snel ingrijpen van de ME. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Groningen, Culemborg en Krabbendijke. In de twaalf gemeentes met een vuurwerkverbod, trad de politie voornamelijk op bij excessen.

Henk van Essen: ‘Ik zie ook dat een groot deel van Nederland er een feestelijke avond van gemaakt heeft. In meerdere politieregio’s bleven grote incidenten uit. Eenduidige vuurwerkregels kunnen in de toekomst bijdragen aan een feestelijk verloop van de jaarwisseling.’