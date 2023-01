Uitzendkrachten PostNL krijgen nabetaling na fout uitzendbureau

Tientallen uitzendkrachten die post sorteren bij PostNL in Den Bosch krijgen na tussenkomst van de FNV een nabetaling.

De uitzendkrachten waren verkeerd ingeschaald en zij kregen ook niet de jaarlijkse periodieke loonsverhoging waar zij recht op hadden. De nabetaling kan per persoon oplopen tot zo’n 2.000 euro.

De fout kwam aan het licht door één van de uitzendkrachten. Die ging verhaal halen bij uitzendbureau Manpower, maar kreeg nul op het rekest. Nadat FNV werd ingeschakeld, volgde een aantal gesprekken tussen de vakbond, Manpower en PostNL. Dat leidde uiteindelijk tot een oplossing voor de uitzendkrachten in de vorm van een nabetaling. In Den Bosch betreft het tientallen mensen. De FNV sluit niet uit dat het op meer plekken in het land niet goed uitgevoerd wordt.

Ondanks meerdere verzoeken van de FNV om alles voor het einde van het jaar af te ronden, hebben nog niet alle medewerkers gekregen waar ze recht op hebben. Als PostNL en Manpower dit in het nieuwe jaar niet snel genoeg oplossen, overweegt de FNV vervolgstappen te nemen.