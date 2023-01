Brandstofdief valt stil na tanken verkeerde brandstof

In eerste instantie leek het te lukken, maar in plaats dat de man diesel tankte gooide hij benzine in zijn dieselauto. Toen de man onbetaald wilde wegrijden, viel zijn voertuig stil.

De man had al eerder de aandacht van de medewerkers van het tankstation getrokken toen hij met afgeplakte kentekenplaten kwam aanrijden. Nadat het voertuig was stilgevallen, zette de verdachte het op een lopen. Een pompmedewerker zette de achtervolging in en wist de man te vinden en over te dragen aan de gealarmeerde politie. De politie onderzoekt de zaak.