Fors aantal burgerhulpverleners niet meer gealarmeerd bij reanimatie

De groep bestond uit 27.000 deelnemers en was er overal in NL binnen zes minuten iemand ter plaatse die kon reanimeren. Doordat 80.000 deelnemers niet meer voldoen aan de opleidingseisen, is daar met ingang van 2023 verandering in.

Met het HartslagNu oproepsysteem worden bij een reanimatie gemiddeld tachtig burgerhulpverleners opgeroepen. Per dag worden bij 3000 burgerhulpverleners opgeroepen bij een melding van een reanimatie.

Door de corona verviel de afgelopen twee jaar de opfriscursus. Nu deze al een jaar weer gegeven kunnen worden, hebben veel burgerhulpverleners dit niet gedaan. Hierdoor konden zij niet meer worden opgeroepen bij een reanimatie.