Nederlandse militairen naar Bosnië om vrede te bewaken

Volgens de minister is stabiliteit in de Balkan, in 'onze achtertuin' nu nodig. "Het is er onrustig", zegt Ollongren over Bosnië. "We zien ook dat de oorlog in Oekraïne ervan invloed is. Russische invloeden, Chinese invloeden. Dat soort onrust willen we eigenlijk niet in Europa." Het is onbekend hoeveel Nederlandse militairen naar Bosnië worden gestuurd.