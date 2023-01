Politie schiet vrouw met mes in been in Roelofarendsveen

Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Roelofarendsveen De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar een politieschietincident zondagavond bij een woning aan de Kerkweg in Roelofarendsveen. 'Daarbij is een 53-jarige vrouw gewond geraakt', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Vrouw met mes De politie-inzet begon naar aanleiding van een melding rond 23.00 uur. Toen agenten arriveerden aan de Kerkweg, troffen zij daar een 53-jarige vrouw aan met een mes. De agenten wilden haar aanhouden, maar de vrouw werkte daar niet aan mee. Taser hielp niet Daarop hebben de agenten een taser ingezet, maar dat gaf geen resultaat. Vervolgens heeft de politie de vrouw in haar been geschoten. Zij is daarna naar het ziekenhuis gebracht waaruit ze inmiddels weer is ontslagen. De vrouw is aangehouden op verdenking van bedreiging. Onderzoek De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de politie. Dit is een onafhankelijke instantie die onder leiding van het Openbaar Ministerie het optreden van de politie onderzoekt. Dat gebeurt altijd wanneer bij politieoptreden iemand gewond raakt of overlijdt.