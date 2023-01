Burgemeester Den Haag stelt samenscholingsverbod in rondom Beresteinlaan

In Den Haag geldt er tot en met 6 januari een samenscholingsverbod op en rondom de Beresteinlaan in stadsdeel Escamp. Dit heeft de gemeente Den Haag maandag bekendgemaakt.

Noodbevel burgemeester

'Burgemeester Jan van Zanen heeft daartoe een noodbevel gegeven. Dat stelt de politie in staat om groepen van meer dan 2 personen uit het verbodsgebied te verwijderen', aldus de gemeente.

Aanleiding is steekincident

Het gebied wordt gevormd door de straten Meppelweg, Bouwlustlaan, Hengelolaan en Randveen (de buurten Venen en Oorden). Het samenscholingsverbod houdt verband met een steekincident op dinsdagavond 27 december in buurtwinkel Nour, waarbij een minderjarige jongen ernstig gewond is geraakt. Uit informatie van de politie is gebleken dat er een ernstig gevaar bestaat voor nieuwe gewelddadigheden zodra in dit gebied groepen jongeren bijeenkomen.

Ingrijpend instrument

Het noodbevel is een ingrijpend instrument en wordt alleen gegeven in uitzonderlijke omstandigheden, als reguliere middelen niet toereikend worden geacht om verstoringen van de openbare orde te voorkomen.