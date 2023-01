Meer verkeersongevallen in 2022 door agressiever gedrag

In 2022 is het aantal verkeersdoden fors gestegen, zo meldt de Telegraaf vandaag op basis van cijfers van de politie en van verzekeraars.

Vorig jaar waren 578 ongelukken met minstens één dode. Een jaar eerder lag dat aantal onder de 500. Volgens de politie is een van de oorzaken van de toename, dat mensen zich agressiever gedragen in het verkeer en zich minder aantrekken van de verkeersregels. Ook het aantal fietsers,onder wie de bestuurders van e-bikes, dat betrokken is bij dodelijke ongelukken stijgt.