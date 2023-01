Oplichter van bejaarden in kraag gevat door Amsterdamse recherche

De slachtoffers werden telefonisch benaderd en er werd verteld dat er een transactie plaats gevonden zou hebben naar een buitenlandse rekening. De slachtoffers werden daarna op hun woonadres bezocht door een man die hulp bood bij de vermeende frauduleuze transactie. Onderwijl werd het slachtoffer via de telefoon aan de praat gehouden.

In werkelijkheid stelde de verdachte de pinpas zo in dat het maximale transactiebedrag verhoogd werd. Hierna werd de indruk gewekt dat alles weer in orde was. De man nam de pas mee om bij de bank in te leveren. In werkelijkheid ging hij naar een pinautomaat of ging winkelen en verrichtte daar transacties van talloze duizenden euro’s.

Door uitgebreid onderzoek kwam de Amsterdamse recherche de man op het spoor en kon hij worden aangehouden. Na zijn aanhouding zijn er in Amsterdam en Almere huiszoekingen geweest. Hierbij werden diverse goederen in beslag genomen waaronder, dure merkkleding en de auto van de verdachte. Het openbaar ministerie en de Amsterdamse politie schatten in dat de verdachte in ongeveer 6 maanden tijd meer dan € 120.000,- buit heeft weten te maken bij voornamelijk hoog bejaarde mensen.

De recherche doet nog onderzoek naar diverse andere zaken die overeenkomen met de werkwijze van de verdachte. Er wordt dan ook verwacht dat veel meer mensen slachtoffer zijn geworden van deze praktijken.

De verdachte is voorgeleid en zit in voorarrest in afwachting van het verdere onderzoek en de terechtzitting.