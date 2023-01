OM start strafrechtelijk onderzoek naar uitingen op Erasmusbrug tijdens jaarwisseling

De politie is onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de uitingen die zijn geprojecteerd op de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling. Dit meldt het OM dinsdag

Discriminatie

Het OM is van mening dat de uitingen strafbaar zijn. Op basis van de context waarin de uitlatingen zijn gedaan en de samenhang daarvan meent het OM dat er sprake is van discriminatie. De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet. Je mag dus zeggen en vinden wat je wilt. Maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. Een van die grenzen is dat uitingen nooit mogen aanzetten tot discriminatie of een andere bevolkingsgroep mogen beledigen.