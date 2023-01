Nederland telde in 2022 65 aardbevingen

In Nederland zijn er in 2022 65 aardbevingen opgetreden: 58 geïnduceerde aardbevingen en 7 natuurlijke aardbevingen, zo meldt het KNMI. De meeste geïnduceerde aardbevingen vonden plaats in het Groningenveld, 52 in totaal.

Met een totaal van 12 aardbevingen in Groningen boven de 1,5 is 2022 vergelijkbaar met 2021. In 2021 waren er ook 12 bevingen met een magnitude van 1,5 en hoger. Ook het seismisch moment, de totale hoeveelheid vrijgekomen energie, laat weinig verandering zien.

Het aantal seismische meetinstrumenten is de laatste jaren toegenomen in Groningen. Daardoor kunnen er meer en kleinere aardbevingen gemeten worden. Door alleen naar de aardbevingen met een magnitude van 1,5 en hoger te kijken, kunnen de verschillende jaren met elkaar vergeleken worden. Alle aardbevingen van 1,5 en hoger zijn immers sinds 1991 gemeten.

Zware beving in oktober

Bij Wirdum vond op 8 oktober een magnitude 3,1 aardbeving plaats. Dit was de zwaarste geïnduceerde aardbeving van 2022 en behoort tot de tien zwaarste geïnduceerde aardbevingen. De zwaarste aardbeving in Groningen had een magnitude van 3,6 en vond 10 jaar geleden in Huizinge plaats.

In 2022 vond de zwaarste beving met een magnitude 3,1 plaats in Wirdum. Bij Uithuizen was in 2022 een reeks van 7 aardbevingen in een korte tijd. Deze begon op 19 augustus eindigde met een magnitude 2,7 op 24 september. Bij Veendam is er op 16 juni een gebeurtenis met een magnitude van 0,5 geregistreerd, die samenhangt met de zoutcavernes aldaar.

Natuurlijke bevingen

Er waren in 2022 7 natuurlijke aardbevingen in het zuiden van Nederland. Met magnitudes tussen de 0,3 en 1,2 waren deze tektonische aardbevingen niet voelbaar.

Begin 2022 was er ook unieke geofysische gebeurtenis, namelijk de enorme explosie van een onderzeese vulkaan bij de eilandengroep Tonga. Op 15 januari ontplofte de Hunga Ha'apai vulkaan in de Grote Oceaan waarbij de opgewekte drukgolven zeker vijf keer de aarde rondreisden.