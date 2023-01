Auto ramt lantaarnpaal, bestuurder gewond naar ziekenhuis gebracht

Eenzijdig ongeval

Volgens de melding zou het om eenzijdig ongeval gaan. Brandweer, politie en ambulance werden opgeroepen.

Lantaarnpaal geramd

De auto is naast de weg tot stilstand gekomen nadat deze eerst een lantaarnpaal had geramd. De bestuurder is in de ambulance onderzocht en nadien overgebracht naar het ziekenhuis.