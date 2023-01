Cameratoezicht bij Haagse buurtwinkel waar 15-jarige jongen werd neergestoken

Er wordt cameratoezicht ingesteld in de omgeving van de Haagse buurtwinkel aan de Beresteinlaan. Dit heeft burgemeester Jan van Zanen besloten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. 'De buurtwinkel zelf moet op last van de burgemeester de deuren drie maanden gesloten houden', zo meldt de gemeente Den Haag vrijdag.

Preventieaanpak stadsdeel Escamp geïntensiveerd

Ook wordt de preventieaanpak in stadsdeel Escamp geïntensiveerd om te voorkomen dat kinderen en jongeren in de criminaliteit belanden of hier verder in afglijden. Daarbij wordt ook het jongerenwerk betrokken met het doel zorgwekkend gedrag vroegtijdig te signaleren en hulpverlening aan te bieden. Die aanpak is zowel persoons- als groepsgericht.

'Verlenging van het samenscholingsverbod niet nodig'

Met het oog op het extra pakket aan maatregelen vindt burgemeester Van Zanen verlenging van het samenscholingsverbod voor de Beresteinlaan en omgeving niet noodzakelijk. 'Zo’n maatregel op basis van een noodbevel mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk', aldus de burgemeester. 'Uiteraard blijven de politie en de gemeente de situatie nauwlettend volgen. We doen er alles aan om nieuwe verstoringen van de openbare orde te voorkomen en treden waar nodig op'.

Ingrijpend middel

Directe aanleiding voor het samenscholingsverbod, dat 30 december inging en vrijdagnacht 6 januari afloopt, was het steekincident van 27 december waarbij een 15-jarige jongen ernstig gewond is geraakt. Burgemeester Van Zanen: 'Daarna bleek al snel dat er een reëel risico bestond op verdere escalatie. Daarom heb ik een samenscholingsverbod afgekondigd voor het gebied Beresteinlaan en omgeving. Dat is een ingrijpend middel, maar zoiets kan helpen om snel de rust in een gebied terug te krijgen. Sindsdien hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan'.

Totaal vijf verdachten aangehouden

Voor het steekincident van 27 december zijn vier verdachten aangehouden, van wie de drie minderjarigen nog vastzitten. Inmiddels is gisteren (donderdag 5 januari) ook een nieuwe verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de aanloop naar het steekincident. Naar de precieze toedracht doen politie en OM nu onderzoek. Wel is al uit informatie van de politie naar voren gekomen, dat het steekincident samenhangt met een langer lopend conflict tussen verschillende jeugdgroepen.