Opnieuw Auto beschoten op Wembleylaan Amsterdam-Oost

Op donderdag 5 januari 2023 is op de Wembleylaan in Amsterdam-Watergraafsmeer een auto beschoten. Een verdachte schoot hierbij meerdere keren op een rijdende auto. De auto werd geraakt, maar de bestuurder niet getroffen. De recherche onderzoekt dit schietincident, maar ook het mogelijk verband met een schietincident in dezelfde straat op 30 december 2022.