Arrestatie na explosie bij woning in Nootdorp

In de nacht van zaterdag op zondag heeft in Nootdorp bij een woning aan de Burgemeester Schölvinckplein een explosie plaatsgevonden. 'Een persoon is aangehouden. De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen', zo meldt de politie zondag.

Woning beschadigd

De explosie vond rond 01.15 uur plaats. 'Bij de explosie raakte één woning beschadigd, niemand raakte gewond. De naastgelegen woningen zijn vanwege van de veiligheid korte tijd ontruimd', aldus de politie.

Man (20) aangehouden

Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden, die auto is even later gesignaleerd op de snelweg. De bestuurder, een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel, kreeg een stopteken en is aangehouden als verdachte. Het voertuig is in beslag genomen voor sporenonderzoek.

Explosie President Kennedystraat

Op dinsdag 6 december vond in de omgeving bij een woning aan de President Kennedystraat ook een explosie plaats. Het bleek hoogstwaarschijnlijk een doelgerichte actie, bedoeld voor een andere woning. De burgemeester heeft toen de woning aan de Burgemeester Schölvinckplein uit veiligheidsoverwegingen gesloten. Het verband tussen de twee explosies wordt onderzocht.

Getuigen

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien in de nacht van zaterdag 7 januari op zondag 8 januari in de buurt van de Burgemeester Schölvinckplein om contact op te nemen.