Motorrijder mag rijbewijs inleveren na ruim 100 kilometer te hard op A7

Lasercontrole

Tijdens een lasercontrole op de A7 ter hoogte van de Middenbeemster werd er bij de man een snelheid gemeten van 219 km/h die na correctie op 212 km/h uitkwam. Op het wegdeel is 100 km/h toegestaan.

Achtervolging

De motorrijder is na een achtervolging staande gehouden en gecontroleerd. Bij de controle is het rijbewijs van de man ingevorderd. Ook is een speekseltest afgenomen. Hierbij testte de man positief en is hij aangehouden.