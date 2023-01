Ontvoerde jongen (15) door politie bevrijd uit busje op A27

Een 15-jarige jongen, die dinsdagochtend in Amsterdam in de Tweede Jan Steenstraat werd ontvoerd, is korte tijd later door de politie bevrijd uit een busje op de A27. 'Er zijn daarbij waarschuwingsschoten gelost door de politie en er zijn in totaal drie verdachten aangehouden', zo meldt de politie dinsdag.