Jaar celstraf voor man (42) die hielp bij ontsnappingspoging PI Alphen

Woensdagavond 12 oktober 2022 probeerde een gedetineerde te ontsnappen uit de PI Alphen. Hij had lakens aan elkaar geknoopt en die vanaf het dak over de buitenmuur gegooid. Een handlanger stond klaar om het geïmproviseerde touw verder over een hek te trekken. Ook had hij 100 meter verder een vluchtauto klaargezet. De handlanger – een 42-jarige man uit Bergen op Zoom – werd dinsdag vandaag veroordeeld tot een jaar cel voor zijn hulp bij deze ontsnappingspoging.