Veertien bussen in vlammen opgegaan

Het busverkeer in de gemeente Utrecht is sinds vanmorgen ernstig ontregeld nadat bij de busstalling Westraven veertien bussen in vlammen zijn opgegaan. Dit laat vervoerder U-OV weten.Omstreeks 04.50 uur brak er brand uit aan de Griffioenlaan. Bij aankomst van de brandweer stonden er twee bussen in brand. Ondanks de grote inzet van de brandweer, greep het vuur snel om zich heen en sloeg over naar andere bussen en een naastgelegen gebouw. In totaal gingen veertien bussen in vlammen op.

De bussen die vanaf Westraven zouden vertrekken zijn uit de dienstregeling gehaald. De overige bussen rijden wel. U-OV adviseert reizigers hun website te raadplegen.