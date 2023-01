28-jarige man gewond bij gewelddadige straatroof

Op donderdag 12 januari hebben twee mannen gepoogd een straatroof te plegen aan de In de Korenmolen in Duivendrecht. Het 28-jarige slachtoffer is hierbij gewond geraakt en behandeld in het ziekenhuis, maar inmiddels weer thuis.

Omstreeks 16.30 uur komt het slachtoffer thuis van zijn werk en parkeert zijn auto in de straat voor zijn woning. Als de man zijn auto uitstapt komen er twee mannen in het donker gekleed, met helm op, op hem afrennen. De verdachten schreeuwen tegen het slachtoffer dat hij zijn spullen moet afgeven. Het slachtoffer gaat in verzet en er ontstaat een worsteling waarbij veel geweld wordt gebruikt door de verdachten. Eén van de verdachten heeft een vuurwapen bij zich en bedreigt hiermee het slachtoffer en zijn vader die door het geschreeuw uit zijn woning is gekomen. De verdachten gaan er vervolgens vandoor zonder buit. Het slachtoffer wordt mee genomen naar het ziekenhuis en is daar behandeld aan zijn verwondingen. Het slachtoffer en zijn vader is de mogelijkheid tot contact met slachtofferhulp aangeboden.