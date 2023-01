Vier aanhoudingen op heterdaad na bankhelpdeskfraude in Annen

De politie heeft vier verdachten van bankhelpdeskfraude aangehouden op donderdagmiddag 12 januari in Annen. De aanhouding vond plaats nadat een van de verdachten op diezelfde ochtend een 82-jarige mevrouw uit Annen al haar geld afhandig maakte in haar eigen woning. De verdachten zijn vier jonge mannen tussen de 17 en 22 jaar oud. De politie doet onderzoek en kijkt of de verdachten ook in verband gebracht kunnen worden met andere aangiftes van bankhelpdeskfraude in de gemeente Aa en Hunze.

Sluwe manier van fraude

De huistelefoon gaat over in Annen op donderdag 12 januari rond 11 uur. Een ‘bankmedewerker’ vertelt aan de nietsvermoedende 82-jarige bewoonster dat er iets mis is met haar rekening. Kort daarop belt een andere ‘bankmedewerker’ aan die ‘toevallig’ in de buurt is’. Hij komt naar eigen zeggen langs om de rekening weer veilig te maken. In het gesprek gebruikt hij verschillende trucs om het vertrouwen van het slachtoffer te winnen. Ondertussen steelt hij haar bankgegevens.

Contant geld voor boodschappen afgepakt

De fraudeur legt uit dat de rekening een tijdje niet te gebruiken is en vraagt aan de vrouw op leeftijd of dit een probleem is. Het slachtoffer antwoordt dat ze nog wat contant geld in huis heeft, waarop de fraudeur ook dat geld in beslag neemt ‘om het te checken’. Omdat hij zich voordoet als bankmedewerker blijft de mevrouw hem vertrouwen. Nadat hij bijna al haar contante geld heeft afgepakt, sluit hij het internet af en verandert de pincode op de telefoon, zodat de mevrouw geen alarm kan slaan. Hij vertrekt in een auto waarin drie handlangers op hem wachten.

Op heterdaad aangehouden

Wat de verdachten niet weten is dat de politie hen die ochtend heeft zien rijden en onopvallend in de gaten hield. De ondersteuningsgroep van de politie volgt de verdachten na vertrek tot aan de carpoolplaats aan de Verlengde Stationsweg bij Zuidlaren. Daar worden ze klemgereden en aangehouden. Het contante geld in de auto, dat waarschijnlijk van het slachtoffer is, wordt in beslag genomen.

Grote impact

Maurits van de Linde werkt bij de politie als Operationeel Expert Wijk en houdt zich in de gemeente Aa en Hunze bezig met online criminaliteit. “Helaas is het niet de eerste keer dat in deze gemeente (oudere) mensen slachtoffer worden van bankhelpdeskfraude. Niet alleen in Noord-Drenthe, maar ook in de provincie Fryslân. Achteraf heeft het grote impact als ik ze vertel dat ze bedrogen zijn. Hun vertrouwen in mensen om zich heen wordt hierdoor diep geschaad en dat kan ik me goed voorstellen. Tegelijkertijd is het niets om je voor te schamen. Criminelen overdonderen het slachtoffer en wekken op een sluwe manier vertrouwen van de bewoners aan de telefoon of aan de deur.”