Twee mannen aangehouden en duizenden kilo’s illegale tabak gevonden

De FIOD heeft in samenwerking met de Douane en de politie doorzoekingen verricht op twee locaties in Weert en één in Margraten. In Weert werden in een loods een tabaksnijderij gevonden, waar tabak werd verwerkt voor vermoedelijk een illegale sigarettenfabriek. In die loods zijn ook twee mannen uit Oost-Europa aangehouden. De tweede loods in Weert werd gebruikt als opslagplaats voor tabak. In Margraten was een loods volgepakt met 160 pallets met materialen voor het maken en verpakken van sigaretten.