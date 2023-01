3D-Hologram zette politie op spoor verdachte verkrachtingen kelderbox

Met de aanhouding maandagochtend van een verdachte, een 52-jarige man uit Schiedam, lijkt de politie de dader te hebben achterhaald van ernstige zedendelicten die in 2010 plaatsvonden in Schiedam en Vlaardingen. Dit meldt de politie maandag.

Verkracht in kelderbox

De slachtoffers waren 13, 15 en bijna 16 jaar toen het gebeurde. Twee meisjes zijn verkracht in kelderboxen in Schiedam en Vlaardingen. Een derde meisje wist te ontkomen. Het coldcaseteam van de politie Rotterdam kwam in samenwerking met de afdeling Zeden de man op het spoor na inzet van een nieuwe beeldtechniek met een 3D-weergave van de dader en een grootschalig DNA-onderzoek.

DNA-kit

In december 2021 presenteerde de politie en het Openbaar Ministerie Rotterdam een nieuwe techniek in deze zaak. Op basis van een compositietekening die in 2010 van de verdachte was gemaakt, heeft het Expert Team Visualisatie en Reconstructie van de politie een driedimensionale weergave van de verdachte gemaakt. Dit is gedaan met nieuwe beeldtechnologie. Hierdoor leek hij ‘levensecht’. Via een holobox waarin de dader driedimensionaal op ware grootte, zelfs bewegend te zien was, werd de verdachte getoond aan het publiek.

Concrete tip

Er kwamen ruim driehonderd tips binnen bij het coldcaseteam. Een van die tips ging concreet over de verdachte. De rechercheurs hebben deze informatie samen met het Openbaar Ministerie verder onderzocht, wat ertoe leidde dat de verdachte in november 2022 geselecteerd werd voor het grootschalig DNA-onderzoek dat plaats vond onder tientallen mannen uit de omgeving van Vlaardingen en Schiedam.

'Verdachte heeft DNA vrijwillig afgestaan'

Onderzoeksleider Rene Bergwerff deed in november een oproep aan mensen om mee te werken aan het DNA-onderzoek. 'Ik ben erg tevreden over de opkomst en deelname van de geselecteerde mannen aan het onderzoek. De afnames zijn goed verlopen. De verdachte heeft vrijwillig zijn DNA afgestaan. Onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut hebben dit vervolgens vergeleken met DNA-sporen uit het onderzoek. Het DNA van de verdachte bleek overeen te komen met de gevonden sporen', aldus Bergwerff.

Tipgevers

'We willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen met dit onderzoek. De mensen die hun tips hebben doorgegeven en de mannen die vrijwillig mee hebben gewerkt aan ons onderzoek. Het heeft ertoe geleid dat we een verdachte hebben aangehouden. Zo geven we de slachtoffers het herstel waar ze zo lang op gewacht hebben en waar ze recht op hebben.'

Slachtofferbeslag

Bij de aanhouding van de verdachte is ook zijn woning doorzocht, en er is beslag gelegd op zijn auto. Officier van justitie Monique Luijpen legt uit waarom: 'De auto van de verdachte is in beslag genomen ten behoeve van de slachtoffers, dat betekent dat het geld dat de verkoop van de auto oplevert, aan de slachtoffers zal toekomen. Uiteindelijk doen we deze onderzoeken namelijk voor de slachtoffers, zodat zij een ontzettend nare gebeurtenis die ze is overkomen weer deels kunnen afsluiten. Het was dan ook een heel bijzonder moment om de slachtoffers vanochtend te kunnen informeren over de aanhouding van de verdachte.'

Verhoor

De komende dagen vindt het verhoor van de 52-jarige man plaats. Later deze week is zijn voorgeleiding aan de rechter-commissaris.