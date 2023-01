Verdachte schietpartij in Zuidoost aangehouden

De recherche is een onderzoek gestart naar een schietincident in een parkeergarage aan Hakfort in Amsterdam op maandag 16 januari rond 22.30 uur. Een twintiger uit Amsterdam raakte hierbij gewond.

Die maandagavond kreeg de politie rond 22.30 uur de melding dat er iemand was neergeschoten in een parkeergarage aan Hakfort. Toegesnelde politiemensen troffen tegenover de parkeergarage een gewonde man aan. De man was goed aanspreekbaar en is na eerste behandeling door ambulancepersoneel naar en ziekenhuis vervoerd. De recherche is direct een uitgebreid onderzoek gestart. In de omgeving is een verdachte aangehouden.